La empresa textil IGT33 S.A., responsable de las marcas Rever Pass y Be Rebel, solicitó su concurso preventivo ante la Justicia luego de acumular un pasivo superior a $7.000 millones.

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Según informó el medio local El Comercio Online, la compañía tiene más de 40 años de trayectoria, una planta industrial en Ricardo Rojas, más de 100 trabajadores y 13 locales comerciales.

La situación genera preocupación por la continuidad de la actividad, mientras la firma intenta negociar con sus acreedores y sostener su estructura productiva.

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Caída de ventas y presión de las importaciones

Las cuentas de IGT33 reflejan el deterioro de los últimos años. Las ventas cayeron cerca de un 24% entre 2024 y 2025, mientras que las pérdidas pasaron de $515 millones a $4.365 millones.

La empresa atribuye la crisis a una combinación de caída del consumo, aumento de costos, encarecimiento del crédito y avance de las importaciones.

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En particular, señala el impacto de plataformas internacionales como Shein y Temu, que venden directamente al consumidor y compiten con las marcas locales con una estructura de costos diferente.

Una empresa en plena reconversión

Frente a este escenario, IGT33 decidió modificar su modelo de negocios y combinar producción local con productos terminados importados, con el objetivo de reducir costos y competir en precios.

La crisis también llevó al cierre de algunos locales comerciales y a una mayor concentración en los canales que la empresa considera más eficientes.

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El concurso preventivo busca darle margen para ordenar sus deudas y alcanzar un acuerdo con los acreedores, mientras intenta sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.

Para la compañía, el principal desafío será concretar esta reconversión en un contexto de fuerte competencia internacional, mientras busca resolver un pasivo que supera los $7.000 millones.