Luego del anuncio de asistencia federal para distritos afectados por crecidas, la Intendenta de Nueve de Julio resaltó la colaboración entre Nación, provincia y municipios.

María José Gentile sostuvo al respecto: “Desde el minuto uno gestionamos y logramos el acompañamiento de la provincia. Esta respuesta del Gobierno Nacional es crucial para agilizar el trabajo conjunto que permitirá llegar a las familias y pueblos que están en situaciones críticas”.

La funcionaria destacó que la situación, que ya lleva ocho meses, ha puesto en jaque a muchas comunidades y a la economía productiva de la región. “Hoy podemos anunciar que el Gobierno Nacional se va a sumar a este trabajo en conjunto, lo que nos permitirá salir de esta situación con mayor rapidez”, añadió.

Gentile también indicó que la instalación de un centro de operaciones en la ciudad de Nueve de Julio será un paso fundamental para coordinar las tareas de apertura de caminos, rescate de personas y asistencia a las localidades más afectadas.

Medidas del Gobierno nacional:

Vialidad Nacional enviará máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo.

El Ministerio de Defensa desplegará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos inaccesibles.

También habrá un despliegue de fuerzas federales con camiones y personal especializado para generar aliviadores.

Mañana viajará el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie. También estarán allí los intendentes de Viamonte, 9 de Julio, Bragado y Carlos Casares.

El sábado, en tanto, irán los funcionarios nacionales a analizar la situación.

