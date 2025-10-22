A solo cinco días de las elecciones legislativas de medio término, La Libertad Avanza enfrenta una crisis en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense. En La Matanza, el PRO decidió retirar a más de mil fiscales del operativo de control electoral, denunciando irregularidades en el manejo del proceso por parte de Luis “Lucho” Ontiveros, un dirigente vinculado al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

Según confirmaron fuentes partidarias, el alejamiento del PRO fue impulsado por el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, referente del espacio en la zona oeste, quien ordenó levantar a los fiscales luego de detectar supuestas irregularidades en la organización del operativo.

A la salida del PRO se sumó la ruptura de otro sector libertario: Leila Gianni, concejal electa en los comicios municipales del 7 de septiembre, también retiró a unos 200 fiscales que habían sido designados para el domingo. Ambas facciones coincidieron en apuntar contra Ontiveros, un dirigente de pasado peronista que se incorporó a La Libertad Avanza en 2023 de la mano del dispositivo político que encabeza Pareja, actual candidato a diputado nacional.

Las denuncias giran en torno al manejo de los recursos logísticos y financieros destinados al operativo de fiscalización, que debe cubrir una extensa geografía con zonas urbanas y rurales, desde Ramos Mejía y San Justo hasta Rafael Castillo e Isidro Casanova.

El conflicto golpea la estructura libertaria en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Javier Milei apuesta a achicar la diferencia que el peronismo le sacó en las últimas elecciones.

