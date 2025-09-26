El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, visitó este jueves el Club Atlético Platense, donde compartió una jornada junto a su presidente, Sebastián Ordóñez, y la comunidad de la institución.

“Hoy visitamos el Club Platense. Junto a su presidente Sebastián Ordóñez estuvimos recorriendo las instalaciones y compartiendo un cálido encuentro con la gran familia del Calamar”, expresó Cardozo en sus redes sociales.

"Hoy visitamos el Club Platense. Junto a su presidente Sebastián Ordoñez estuvimos recorriendo las instalaciones y compartiendo un cálido encuentro con la gran familia del Calamar".



🤝 Este club barrial, que creció gracias al esfuerzo y la pasión de toda su comunidad, hoy… pic.twitter.com/QlM0mIU2PL — Cristian Cardozo (@cardozocristian) September 25, 2025

El funcionario bonaerense subrayó el impacto social que tienen estas instituciones deportivas en la vida de los barrios. “Este club barrial, que creció gracias al esfuerzo y la pasión de toda su comunidad, hoy recibe a cientos de chicos y chicas que encuentran aquí un espacio para desarrollarse en múltiples disciplinas deportivas”, remarcó.

Además, destacó el recorrido histórico de Platense y su identidad: “Orgullosos de su historia, de sus logros y de haber alcanzado el título de campeón, pero sobre todo de mantener viva esa identidad barrial que lo hace tan especial”.

Por su parte, el presidente Sebastián Ordóñez agradeció la visita del subsecretario y el apoyo provincial: “Con el placer y el gusto de recibir a Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes de la Provincia. Agradecidos por el compromiso, la visita y por conocer nuestra casa, nuestra familia. Las puertas del club están abiertas para toda la comunidad bonaerense”.

Cardozo cerró su visita reafirmando el compromiso de la Provincia de Buenos Aires con las instituciones deportivas: “Desde la Subsecretaría de Deportes seguimos acompañando a cada institución que, con compromiso y amor, transforma la vida de sus comunidades”.