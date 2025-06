Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, son tres monigotes

Se equivocan los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos de seguir con procesos de destrucción y expoliación a los argentinos. Me pueden meter presa pero la gente cobran salarios de miseria y las jubilaciones no van a alcanzar.

De acá me voy a mi casa, los peronistas no nos profugamos, ponemos el cuerpo. Eso hace la derecha mafiosa, y no somos mafiosos