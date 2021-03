La vicepresidenta Cristina Kirchner refirió en un acto por el Día de la Memoria en Las Flores que su espacio político "fue el único que no endeudó" al país y "los plazos y con las tasas que se pretenden, no solo son inaceptables" en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional sino que "no podemos pagar".

"Es hora de que nos hagan algun gestito, entre que bancaron el 24 de marzo que nos hizo pomada y bancaron a los ingleses en las Malvinas", refirió la funcionaria sobre Estados Unidos, el país más influyente en el organismo, acompañada del gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y el intendente local Alberto Gelené.

También sostuvo que el FMI violó "todos los artículos de su estatuto" al dar el préstamo al país. "Ningun país que tiene silla en el fondo pidió un préstamo de esa magnitud", aseguró.

Y agregó: "Nuestro espacio fue el único que no endeudó la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos".

"Deberíamos hacer un esfuercito sea del oficialismo o de la oposición, es más: son los que más deberían colaborar e insistir para que nos den mayor plazo y menor tasa de interés". "Todos sabemos que los plazos y con las tasas que se pretenden, no solo son inaceptables, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar", subrayó.