Cristina Fernández de Kirchner
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“Proscripta y sublevada”: el libro de Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano sobre el peronismo y la resistencia
YPF: “Fue una decisión estratégica”, dijo Carlos Bianco tras el fallo favorable para Argentina en EE.UU.
Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos y no respondió preguntas: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"
Mayra Mendoza cruzó a Kicillof por no reclamar la libertad de Cristina Kirchner y le recordó el desdoblamiento
Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y seguirá internada: continúa la vigilia de militantes en el Otamendi
Presupuesto bajo presión: Kicillof busca sostener la gobernabilidad en medio de la interna peronista
Cristina culpó a Kicillof por la derrota del peronismo en Provincia: "Fue un error político desdoblar la elección"
Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Milei por la economía: “Los dólares se van y las inversiones no llegan”
El Senado bonaerense retoma su agenda: una sesión clave en medio de la tensión política tras el fallo contra CFK
🔴 Cristina presa: la marcha del PJ a Plaza de Mayo y las repercusiones en Provincia; cobertura en vivo, minuto a minuto
Guerrera pidió "unidad" tras la condena a Cristina y propuso a Massa como candidato: "Su liderazgo lo hace figura clave"
Massa habló con Cristina y plegará su apoyo institucional: ¿Qué dicen en el Frente Renovador sobre la posible condena?
"Gato Macri, ratón de Magnetto, dejen de apretar a la Corte por Cristina": el polémico video de Zurro desde Pehuajó
Cristina será candidata, pero no se la podrá votar en 116 municipios bonaerenses: el mapa de las secciones electorales
Cristina Kirchner reapareció con críticas al Gobierno y pidió al peronismo “dejar egos y volver a militar”
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