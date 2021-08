La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner encabezó en Lomas de Zamora un acto de entrega los kits del programa de ajuares y cunas que lleva adelante el municipio desde 2019. Allí volvió a criticar a los medios de comunicación y a un sector de la oposición.

En ese marco recordó que se cumplen dos años de la conferencia de prensa posterior a las PASO del expresidente Mauricio Macri. "Cuando uno duerme mal y está enojado puede que diga algún exabrupto", dijo. Y continuó: "Allí se comenzó a instalar que por haber ganado el FDT teníamos un problema de confianza y los capitales se iban. Mentiras."

Por otra parte mencionó el "olvido" de la cuenta oficial del Partido Justicialista al no subir una foto suya cuando recordaron el triunfo en las elecciones primarias de 2019 y La Cámpora quien "se los recordó".

"Algunos se olvidaron la foto. Muy bien La Cámpora. Siempre es buena la memoria, si uno pierde la memoria corre el riesgo de volverse a equivocar. Amor y memoria", remarcó.

Por último apunto a la oposición y los medios: "¿No será hora de que paren un cambio? Con todo el derecho a disentir, a pensar distinto, no a mentir o a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la historia del país".

"La pandemia va a terminar, se va a acabar, vamos a estar todos vacunados. Pero después nos vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables del muerto, les pido humildad, solidaridad y patriotismo", concluyó.