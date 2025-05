“Ninguno de nosotros es inocente en lo que está ocurriendo en el día de hoy en el Senado nacional, que tiene que ver con la famosa ley denominada ficha limpia, una ley con nombre y apellido porque busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”, señaló el jefe de bloque peronista.

Tignanelli disparó que “lo que se viene haciendo desde hace muchos años, porque no es nuevo, es buscar de qué manera se la saca a Cristina de la cancha”.

“Javier Milei no es el primer presidente que plantea que la quiere presa. Lo ha planteado también Mauricio Macri. Los miembros de la Corte lo han planteado también que hay que resolverlo rápido el tema. Para los senadoras y senadores de la oposición y diputados y diputadas de la oposición es el único objetivo pareciera que tienen en sus vidas es ver cómo Cristina no es parte de la vida política argentina. Con un agravante que algunos hasta celebraron o pusieron en duda el intento de asesinato que hubo sobre su persona”, aseguró.

Y añadió: “Y no es casual porque cada vez que vemos que la derecha argentina hace cosas, las hace en distintas fechas y generalmente las fechas son las fechas que son significativas para los y las peronistas. Entonces, no es casual que en el aniversario de Eva Perón quieran proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Y no es casual porque la derecha argentina, la oligarquía argentina tiene claro que hay una persona capaz de parar todo este desastre y de revertir la situación que se está viviendo en la República Argentina desde que asumió este gobierno y se llama Cristina Fernández de Kirchner y es, al igual que era Eva Perón el terror de la derecha y la oligarquía argentina".

Condonación

Al respecto del proyecto de la condonación de la deuda a los municipios, Tignanelli agradeció a los bloques que aceptaron la postergación del debate

“Si las cosas no se abordaran en forma afiebrada y como si todo fuera Boca - River, Patria o muerte, quizás en el mes de diciembre hubiéramos tenido presupuesto, fiscal impositiva, endeudamiento y no estaríamos en el mes de mayo viendo cómo hay que emprolijar una situación no querida por ninguno de los que está acá”, señaló.

Y añadió: “No es bueno para eh ningún estado no contar con una herramienta como es el presupuesto”. “Creo que es necesario condonar porque son fondos que la nación le entregó a la provincia para que asistan financieramente los municipios en el marco de una emergencia sanitaria. Pero lo que tenemos que discutir realmente los bonerenses es cómo hacemos para que haya gobiernos de carácter nacional que sigan transfiriendo fondos a la provincia de Buenos Aires que tan necesarios son, porque somos una provincia que está perjudicada por la coparticipación federal”, se explayó.

Tema electoral

En referencia a los nuevos plazos electorales tras la suspensión de las PASO, el presidente del bloque oficial recordó: “vivimos durante 10 días en una situación que parecía que absolutamente todo lo que se hacía estaba mal, si se aprobaba una cosa estaba mal, si se convocaba una reunión en la junta estaba mal”.

Allí destacó el rol del titular de la Cámara, Alexis Guerrera y la senadora y presidenta de bloque de UXP, Teresa García, que “junto al resto de los senadores de la oposición encabezaron un proyecto de unidad que es el que vamos a tratar el día lunes”.