Este martes Cristina Fernández inauguró el Salón de las Mujeres del Bicentenario en la sede del Instituto Patria y durante su alocución se dirigió directamente a Javier Milei: “Presidente se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo me habla?”.

El acto tuvo lugar en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón. En su conmemoración, se homenajeó a las personalidades femeninas de la política, la cultura, la economía y la ciencia del país.

En ese contexto la exvicepresidenta se refirió a las declaraciones brindadas durante la última Cadena Nacional brindada por Milei y dijo: “¿Se dan cuenta que todo ese verso del superávit?”. Era eso, un verso, por más que el presidente se enoje”.

Y continuó: “Yo creo que el presidente debería abandonar esa costumbre de estar hablando tonterías por el mundo, acerca de un mundo que no existe”. Y aseveró: “Que el comunismo, el socialismo. Presidente se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo me habla? ¿De qué comunismo me habla?”

Acto de asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023. (FOTO: Página 12).

“Tiene mucho prejuicio, se lo dije el día que asumió. Vieron que todo el mundo decía, qué sonrientes están los dos”, dijo Cristina y detalló: “En un momento dado, cuando ingresa, le digo: ‘Presidente, acá coloquese a mi izquierda’. Y entonces, el chiste consabido. ‘No, a su izquierda es imposible’.

Y continuó relatando: “Yo le digo: ‘No vaya a creer… No vaya a creer. Tiene muchos prejuicios”. En esa línea agregó: “Cuando se siente en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días”.

“Todo lo que enuncian, todo lo que dan como verdad absoluta, no tiene conexión con la realidad. Esto es lo que está pasando”, afirmó al tiempo que continuó hablando del "prejuicio": “Cuando nosotros recuperamos YPF, yo no contraté con PDVSA. No, no, no, no. Hicimos un contrato con Chevron, la petrolera más importante del mundo. Y lo hicimos con esta legislación vigente, además”.

En ese marco señaló: “Anda un diputado por ahí queriendo justificar su voto injustificable diciendo yo no sé por qué los kirchneristas o la Unión por la Patria no votan si esto es igual que el contrato de Chevron. Mentiras”.

Y aseguró: “Porque si fuera igual que el contrato de Chevron lo que quieren hacer no necesitan reformar nada. Yo no reformé nada para firmar un contrato que hoy, junto a YPF, está provocando récords de producción en Vaca Muerta, como lo dije el otro día, 400.000 barriles”.