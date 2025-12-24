Tras la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada", la ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica.

El nuevo parte médico informó que a la ex mandataria se le practicó una tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico de íleo posoperatorio. Se trata de una parálisis temporal del intestino, algo normal tras cirugías especialmente abdominales.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló.

El parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

Cabe recordar que la dirigente obtuvo autorización el sábado 20 de diciembre por la tarde para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución y recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi, debido a un cuadro de dolor abdominal. Dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad, donde detectaron la apendicitis y fue intervenida.

