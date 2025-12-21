La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida en las últimas horas a una cirugía de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Tras la intervención, el centro de salud difundió el primer parte médico, en el que informó que la paciente evoluciona favorablemente.

Según el comunicado oficial, Cristina Kirchner ingresó al sanatorio con un cuadro de dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado mediante los estudios correspondientes. El traslado se realizó el sábado por la tarde, con autorización judicial, luego de que un equipo médico la evaluara en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria.

“La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”, detalló el parte médico firmado por la directora del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Cristina Kirchner permanece alojada en su departamento de San José 1111 desde junio pasado, cuando quedó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, que también incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Mientras la expresidenta continúa internada, militantes y simpatizantes se acercaron al Sanatorio Otamendi para realizar una vigilia en señal de apoyo. Bajo la consigna “Nunca caminarás sola”, decenas de personas permanecieron frente al centro de salud durante la madrugada. La primera imagen fue difundida por La Cámpora en la red social X, apenas pasada la medianoche, y mostraba a militantes con una bandera con esa leyenda.

Hasta el momento, no se informó una fecha de alta médica, y este es el último parte oficial conocido sobre el estado de salud de la exmandataria.