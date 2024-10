Un nuevo capítulo digital se sumó al enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Luego de que el libertario intentó aclara que “ponerle la tapa del cajón” con ella adentro era una metáfora, la ex presidenta le respondió.

“Para hacerla corta. Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice; y los efectos que sus palabras y sus medidas de gobierno provocan en la vida cotidiana de millones de argentinos”, arrancó CFK.

La dirigente peronista le advirtió: “La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancia extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía. Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez”.

Luego, se desmarcó del gobierno de Alberto Fernández señalando que él tenía la lapicera. Para ejemplificarlo, nombró a Victoria Villarruel:

“En cuanto a tu consabida monserga sobre los Gobiernos en los que fui Presidenta (no pretenderás hacerme cargo de las medidas de Alberto. Vos mejor que nadie sabés que la lapicera la tiene el Presidente y sino, preguntale a Villarruel), te aclaro que me eligieron 2 veces Presidenta sin que nadie me “prestara” los votos. Vos y Macri son los únicos presidentes que fueron elegidos por balotaje”.

Ademas, hizo una defensa de la “década K” y aseguró que “a los argentinos el sueldo les alcanzaba y hasta podían ahorrar. Habíamos desendeudado el país, reestructurando y pagando la deuda que otros habían defaulteado y hasta cancelado la deuda con el FMI. Al 9 de diciembre de 2015 el Riesgo País era la mitad del que tenemos hoy en día”.

Finalmente, Cristina Kirchner recordó el cumpleaños del presidente:

“Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Que termines bien el día, Milei.”