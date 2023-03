Tras la condena a Cristina Fernández en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz, el arco político no tardó en reaccionar. Para el ala kirchnerista, esta era la crónica de un fallo anunciado, aunque seguramente no contaban con el posterior anuncio de la Vicepresidenta que, en una larga exposición que realizó en su canal de Youtube tras conocer la sentencia, anunció que no será candidata con una contundente frase: "Que me metan presa, pero mascota de usted nunca", (en referencia a Magneto) y continuó aseverando "Termino el 10 y me voy. Que me metan presa. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta".

Pero antes de que finalizaran las declaraciones de Cristina, la oposición salió a celebrarlo en las redes, y el kirchnerismo hizo lo propio. El PJ provincial emitió un comunicado que fue retwitteado por el Gobernador, Axel Kicillof.

Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. #TodosConElla pic.twitter.com/MtWHDqsUI4 — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 6, 2022

Lo propio hizo la Vicegobernadora, que además, realizó un posteo personal.

No hay persecución judicial ni inhabilitación que pueda con el amor y la memoria del pueblo argentino. La persiguen porque siempre defendió y trabajó por un país mejor: más igualitario y con más justicia social. Hoy y siempre, estamos con @CFKArgentina. #TodosConElla — Verónica Magario (@magariovero) December 6, 2022

El Jefe de Asesores provincial, expresó su apoyo con frases cortas y contundentes.

Siempre con Cristina. Siempre. — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) December 6, 2022

Mafia judicial y Estado paralelo — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) December 7, 2022

Desde la CTA hubo varias expresiones, la más contundente la del secretario de la delegación en Capital que convocó a todos a la plaza. En diálogo con Radio Con Vos, habló desde la puerta del Congreso y expresó que "no venimos a pelear con nadie, venimos a abrazar a Cristina" y habló de la declaración de Cristina en cuanto a la renuncia a su candidatura, y relató que fue un momento muy triste en el que lloraron con los compañeros que habían mantenido la vigilia.

Cristina dio todo por nosotros, demos todo por ella!!!! VENGAN A LA PLAZA — Daniel Catalano (@DanielCatalano_) December 6, 2022

El Secretario General de la Central de Trabajadores, Hugo Yasky, también manifestó su repudio a la sentencia.

Esta vergonzosa sentencia es la estocada final del lawfare en la Argentina. El partido judicial ha dado otro paso en la persecución y proscripción a @CFKArgentina. La historia la absolverá a Cristina y el pueblo, como siempre, la defenderá en la calle. pic.twitter.com/n95M1z04SO — Hugo Yasky (@HugoYasky) December 6, 2022

El Presidente fue uno de los últimos en expresarse y lo hizo en un extenso hilo de twitter.

Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

Entre los funcionarios nacionales, el Ministro del Interior, realizó un posteo personal y otro en el que agradece el apoyo de los vicegobernadores de Argentina y comparte el comunicado de FOVIRA apoyando a Cristina.

Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra @CFKArgentina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas. Siempre con Cristina #TodosConElla pic.twitter.com/mLlWOaNdkK — Wado de Pedro(@wadodecorrido) December 6, 2022

Quiero agradecer a las Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (@FOVIRA_Arg), que mediante este comunicado expresan un contundente respaldo a @CFKArgentina e invitan a la reflexión sobre el funcionamiento del Poder Judicial. pic.twitter.com/ZY8Pn1cQNu — Wado de Pedro(@wadodecorrido) December 7, 2022

Por su parte, el Ministro, Daniel Filmus, compartió el comunicado del PJ y el de Declaración de científicos/as integrantes de Ciencia y Tecnología Argentina.

Declaración de científicos/as integrantes de Ciencia y Tecnología Argentina (CyTA) sobre la injusta condena e intento de proscripción de ⁦@CFKArgentina⁩ pic.twitter.com/9HtlsRdxqL — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) December 6, 2022

El Senador Nacional, Mariano Recalde, compartió el primer posteo que emitió La Cámpora y también sentó postura en otro posteo.

Elegiste la historia y nosotrxs te elegimos a vos. #LaSentenciaDeClarín pic.twitter.com/HgsMlMk7Jw — La Cámpora (@la_campora) December 6, 2022

Y en la misma línea que Recalde, se expresó el Presidente nacional de Nuevo Encuentro.

El Ministro de Derechos Humanos, Martín Soria, directamente apuntó contra el Grupo Clarín.

Hace más de una década @CFKArgentina fue condenada mediáticamente por el Grupo Clarín. Hoy, la Mafia Judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo y un deseo inconfesable: proscribirnos una vez más y controlar la democracia. pic.twitter.com/ZGVD4Oz3gR — Martin Soria (@MartinSoria_) December 6, 2022

Victoria Tolosa Paz, se manifestó en un hilo de Twitter comparando lo ocurrido con la proscripción a Perón.

Mi más enérgico rechazo a la sentencia condenatoria contra la compañera @CFKArgentina. Así como quisieron proscribir a Perón, ahora proscriben a Cristina. Pero -como muchas otras veces en la historia- subestiman a nuestro pueblo. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 6, 2022

Y tras el anuncio de la Vicepresidenta sobre su baja como candidata en las elecciones 2023, comenzaron las repercusiones. El primero fue el secretario general de la CTA, Pablo Micheli que expresó su tristeza.

Q Cristina no sea candidata nos deja muy débiles frente al poder d la mafia judicial-económica. Puedo entender su grandeza, pero es un golpe muy duro para la mayoría dl Pueblo Argentino y ni hablar d ls cras/os! Una frustración q nos la van a cobrar mal! — Pablo Micheli (@MicheliPablo) December 6, 2022

Por su parte, Secretario de Derechos Humanos de La Nación, eligió retomar una de las frases más fuertes de Cristina Fernández.

La misma alusión hizo La Cámpora, en un segundo tweet, tras el anuncio de la Vicepresidenta.