Cronograma de pago en junio/julio con medio aguinaldo para estatales, docentes y policías bonaerenses
La Tesorería General bonaerense informó que los salarios se abonarán entre el 30 de junio y el 7 de julio. Calendario completo por organismo.
El Gobierno provincial, a través de Tesorería General, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los trabajadores de la administración pública bonaerense.
Según el cronograma oficial, los primeros empleados públicos que cobrarán el sueldo anual complementario (SAC) junto a sus haberes lo harán el martes que viene, es decir, el último día del mes de junio.
El cronograma completo:
|Fecha cobro del personal
|Organismo
|Según cronograma de la jurisdicción
|Instituto de Previsión Social
|30 de junio
|Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
|01 de JULIO
|Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
|02 de JULIO
|Ministerio de Salud
Caja de Policía
|03 de JULIO
|Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
|06 de JULIO
|Poder Judicial
|07 de JULIO
Direccion General de Cultura y Educacion
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