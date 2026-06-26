El Gobierno provincial, a través de Tesorería General, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los trabajadores de la administración pública bonaerense.

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Según el cronograma oficial, los primeros empleados públicos que cobrarán el sueldo anual complementario (SAC) junto a sus haberes lo harán el martes que viene, es decir, el último día del mes de junio.

El cronograma completo:

Fecha cobro del personal Organismo Según cronograma de la jurisdicción Instituto de Previsión Social 30 de junio Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda 01 de JULIO Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia 02 de JULIO Ministerio de Salud

Caja de Policía 03 de JULIO Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Mrio. De Desarrollo Agrario

Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

Mrio. de Gobierno

Mrio. de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Mrio. De Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Mrio. de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo 06 de JULIO Poder Judicial 07 de JULIO Direccion General de Cultura y Educacion Ads DiPrEGeP

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