El candidato a Diputado Nacional de Juntos, Diego Santilli y el periodista Ernesto Tenembaum protagonizaron un cruce en torno a la acusación del dirigente del PRO hacia el gobierno nacional sobre una supuesta “emisión descontrolada” de dinero.

Tenembaum - ¿Cómo medís la emisión en este momento?

Santilli - En la calle la medis, con lo que podés comprar

Tenembaum - Pero vos decís que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada ¿Cómo lo medís? ¿Tenes los datos?

Santilli - Mira la calle, mira lo que está pasando

Tenembaum - En la calle no puedo ver esos datos

Santilli - Lo ves cuando el valor de tu moneda se diluye

Tenembaum - No no no, Diego, no porque había inflación en la época de Macri incluso cuando no se emitía nada. Vos decis que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cuánto aumentó la emisión con respecto al año pasado? ¿Vos tenes idea o es una frase hecha?

Santilli - No, no es una frase hecha Ernesto. Preguntale a un jubilado que hace con la mínima de 23 mil pesos.

Tenembaum - Eso es otra cosa. Estamos discutiendo dos cosas distintas. No hay duda que hay inflación, pero te pregunto cuál es el dato que vos tenes para hablar de emisión descontrolada

Santilli - Son varios los problemas

Tenembaum - Está claro que vos decis “empapelan el país” sin un dato