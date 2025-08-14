El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, protagonizaron un intercambio en redes sociales, en medio de la campaña electoral bonaerense.

El cruce comenzó cuando Valenzuela cuestionó la convocatoria del Gobierno provincial a reuniones con empresarios: “Se despertaron, y ahora quieren hacer reuniones con empresarios. Bienvenido, Augusto Costa, aunque sea un poco tarde y en campaña”.

La respuesta de Costa no se hizo esperar. El funcionario provincial acusó al intendente de no haber coordinado políticas productivas con la Provincia en los últimos seis años y de alinearse con las medidas del presidente Javier Milei, a las que calificó como de “exterminio de la producción”.

En su extenso mensaje, Costa enumeró las acciones de la gestión de Axel Kicillof para asistir a pequeñas y medianas empresas, entre ellas financiamiento por $170.000 millones para más de 2.000 pymes, garantías de crédito para 23.000 mipymes por $928.000 millones, créditos a comercios en crisis por $25.000 millones, obras en parques industriales y programas de innovación tecnológica. También destacó las rondas de negocios con la participación de casi 20.000 empresas.

Costa cuestionó que Valenzuela minimizara esas políticas y lo acusó de “mirar para otro lado” frente al cierre de 13.000 empresas y la pérdida de 220.000 puestos de trabajo en el país, según datos que atribuyó al impacto del plan económico nacional.

El ministro concluyó señalando que el 7 de septiembre estarán “poniéndole un freno” al modelo que atribuye al Gobierno nacional, asegurando que “proteger la producción y resistir no es campaña: es sobrevivir”.

¡Hola, Diego! Un gusto saludarte después de casi 6 años en los que no te preocupaste por coordinar ninguna política con el Gobierno provincial para apoyar a los sectores productivos… Aún así, estuvimos siempre presentes en Tres de Febrero como en el resto de la Provincia… https://t.co/n0xfek2bKu — Augusto Costa (@CostaAugusto9) August 14, 2025