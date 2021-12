El concejal José Luis Ledesma, de la agrupación local Actitud Radical en el frente Juntos, fue elegido presidente del Concejo Deliberante con el apoyo del Frente de Todos y su autovoto. La designación hizo estallar al resto del bloque opositor.

Luego de la asunción de los ediles y las autoridades, en una conferencia de prensa el radical Andrés Aguirrezabala, quien fue cabeza de lista en noviembre, señaló que lo sucedido en el recinto fue "vergonzoso porque cada concejal de Juntos teníamos en claro lo de la designación de las autoridades del cuerpo y secretario Legislativo".

"La voluntad y la confianza depositada por la gente en las urnas que nos acompañó hoy a sido defraudada por un pacto que está a la vista de todos entre el Concejal José Luis Ledesma, apoyado por (el dirigente de Actitud Radical) Raúl Andreoli, (la dirigente de PRO) María Lucas que en forma conjunta con el Peronismo defraudaron a los electores", denunció, en declaraciones recogidas por Casares On Line.

Por su parte German Mallofre, presidente de la UCR local aseguró: “José Luis Ledesma no representa a la UCR, no nos vendemos ni por un sueldo ni una pauta publicitaria ni por mucho menos, no están dadas las condiciones para que integre este Bloque, como dice el dicho, “Roma no paga traidores”. O formará parte del Bloque peronista que es lo más lógico, porque hoy el HCD quedo conformado por ocho peronistas y seis de Juntos, por su determinación".

En tanto que Ledesma, en declaraciones periodísticas se justificó en que "no hubo un acuerdo en Juntos" y "después de las elecciones no hubo una reunión conciliatoria sobre quiénes iban a ser las autoridades".

"Desde nuestro espacio, (Actitud Radical, Pro y Avanza Libertad) representamos un espacio minoritario dentro de lo que es Juntos en Casares, pero estaba en la lista como cualquiera de los otros, mi representación es legítima. Nunca arreglamos ni acordamos nada", insistió.

Por último remarcó que "el Concejo es de Juntos y en la presidencia tenemos el doble voto". "Los viejos actores de la política no entienden que se terminó el River - Boca, viene una época en que estamos obligados a hablar para que la vida de los casarenses sea mejor", subrayó.