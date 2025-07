Victoria Villarruel encendió la mecha. Tras cuestionar en redes sociales el gasto en viajes oficiales y fondos reservados para inteligencia, la vicepresidenta fue blanco del “fuego amigo”: referentes del universo libertario más duro —los autodenominados “soldados de las fuerzas del Cielo”— le respondieron con una andanada de agravios personales. El episodio, que se desplegó casi exclusivamente en la red X, expone una nueva fase de la interna oficialista y deja ver la fragilidad del vínculo entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula.

El punto de inflexión fue una declaración de Villarruel en redes sociales, donde sostuvo que “un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos”, y propuso al Ejecutivo "ahorrar en viajes y en la SIDE", en alusión directa al gasto público que implica la agenda presidencial y la estructura de inteligencia del Estado. Las palabras de la vicepresidenta, quien había presidido la sesión que avaló el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde algunos de los referentes e influencers más cercanos al oficialismo la acusaron de “traidora”, “ignorante” e incluso deslizaron descalificaciones personales.

El escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, fue uno de los más enfáticos: “TRAIDORA Y BURRA”, escribió en su cuenta de X, cuestionando el razonamiento de Villarruel sobre el impacto económico de los viajes presidenciales frente al gasto previsional. Por su parte, el politólogo Agustín Laje se refirió a desacuerdos históricos con la vicepresidenta, a quien acusó de haber actuado “por su cuenta” incluso durante la campaña electoral.

Otros usuarios con fuerte llegada en redes, como TommyShelby, “El Trumpista” y “Traductor”, también arremetieron contra la vicepresidenta, en algunos casos con agravios que incluyeron insultos sexistas y vinculaciones ideológicas sin fundamento. La diputada Lilia Lemoine también se sumó al rechazo, con un tono irónico y hostil en respuesta a uno de los comentarios publicados por Villarruel en su cuenta de Instagram.

Agustín Laje, en una entrevista difundida por Márquez, disparó: “Villarruel ya se portó mal en campaña. Lo de ayer fue el colmo: se alineó con Mayans.”

Más allá de las formas, la controversia expone un cortocircuito cada vez más difícil de disimular en el corazón del gobierno nacional. Villarruel, que durante meses mantuvo un perfil bajo, empezó a diferenciarse con gestos concretos en el Senado, especialmente en lo que refiere a los proyectos impulsados por la oposición referidos a jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional.

Mientras Milei mantiene una agenda exterior activa, con viajes a Europa y Estados Unidos, su compañera de fórmula sostiene que parte del ajuste fiscal debería orientarse a otras áreas antes que afectar a los sectores más vulnerables. “Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país. Y putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables”, expresó Villarruel en otro posteo.

Por el momento, Milei no respondió públicamente a los señalamientos de su vicepresidenta, pero la virulencia con la que su entorno reaccionó en redes sugiere que la relación atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que asumieron la gestión.

La reacción contra Villarruel no solo expone las tensiones latentes dentro del oficialismo, sino también el poder simbólico —y operativo— que acumulan los portavoces digitales de Milei. En un gobierno que encuentra en la red X su principal arena de acción política, los cruces públicos no son accidentes: son parte del método. Y en ese método, ya no hay margen para las medias tintas. O se está con “las fuerzas del Cielo”, o se carga con el castigo.