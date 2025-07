La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intervino en la polémica desatada entre Guillermo Francos y la mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, por la vuelta del público visitante a las canchas promovida por AFA.

El Jefe de Gabinete de Javier Milei había dicho que Chiqui Tapia y Pablo Toviggino jugaban “un rol político” en la vuelta del público visitante a las canchas. Y el dirigente deportivo lo cruzó: ”Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el Comandante (Tapia) y yo jugáramos un rol político te aseguro que el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros solo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como Una Finalíssima, dos Copas América y Una Copa del Mundo.

Además hablas de algo que desconoces y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental. Tedeseo un muy feliz y triste final… pronto".

Tras estas declaraciones, la titular de la cartera de Seguridad le envió una carta documento Toviggino donde lo instó a que se retracte de sus dichos contra Francos.

"Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias", sostuvo Bullrich en un mensaje publicado en X, al que adjuntó una copia de la carta.

La mano derecha de Tapia no se quedó atrás y salió a replicar: "He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia. Me permito entonces rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y por momentos, tragicómicamente autoritaria. Desear un país libre de políticos como usted y Dientes Amarillos, en mi opinión es de persona de bien, que quiere a su patria y pretende lo mejor para sus conciudadanos. Respecto al contenido de su misiva, debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia. Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un gobierno cuyo Presidente, Javier Milei, afirmó públicamente -y sin desmentida suya, por cierto- que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su Jefe".

A la Sra. Patricia Bullrich⁰Ministra de Seguridad de la Nación.



Sra. Ministra:

He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia.

Me permito… https://t.co/yyUe87CS4t — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 22, 2025