"Mauricio", un perro que había sido apuñalado en el distrito de Tapalqué, falleció a causa de las heridas provocadas con un cuchillo y la policía pudo identificar al agresor, un sujeto de 28 años.

El perro apareció ensangrentado y todavía con el cuchillo clavado en uno de sus flancos. Luego fue intervenido quirúrgicamente pero no lo pudieron salvar. La noticia generó la conmoción en la comunidad que se manifestó sobre todo en las redes sociales.

Según publica Tapalqué Digital, efectivos de la Estación Comunal pudieron identificar al agresor, un joven que es vecino de ese partido bonaerense.

Por el hecho se inició una causa por infracción a la Ley 14.346, más conocida como de malos tratos y actos de crueldad a los animales que data del año 1954 y prevé penas de prisión de quince días a un año. Interviene la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.

El fiscal dispuso que se notificara al imputado de la formación de la causa acorde al artículo 60 del Código de Procedimiento Penal.

El hecho había ocurrido cerca de la medianoche cuando comenzaba el viernes "Con total impunidad y crueldad fue herido. Cómo podemos permitir estas acciones en nuestro pueblo?", se preguntaron desde el Refugio Tapalqué que se dedica al cuidado de mascotas.

"Inmediatamente el equipo de producción y veterinarias concurrió al lugar para dar asistencia.

Mauricio, así se llama, es un perro que muchos lo conocen, lamentablemente se cruzo con seres despreciables que le hicieron esto", contaron. Y agregaron: "Según nos informa su dueña pasó la noche y será intervenido por otro colega durante la tarde".

Sin embargo el sábado informaron: "Mauri partiste al cielo de los perros, una partida pronta y con un dolor inmenso en quienes fueron tu familia. Allí no hay dolor ni tristeza, muchos te recordarán cómo el perro que acompañaba y cuidaba de los vecinos. Te prometemos que esto no será una historia en nuestro pueblo, tu partida marcará un precedente donde tus derechos y los de tantos animales serán respetados, porque hay una ley que así lo exige. Lucharemos como comunidad para que tu partida no quede impune. La investigación está en curso y confiamos en que avanzará y se hará justicia."