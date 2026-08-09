Tapalqué
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Terremoto en Venezuela: quiénes son los bomberos de toda la Provincia que se preparan en Tapalqué para viajar al rescate
Kicillof declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de 10 distritos bonaerenses
Tras las elecciones: Libertario renunció al Gobierno nacional y dijo que esperará el escrutinio definitivo por la banca
Desde Tapalqué, el intendente Cocconi celebró el nacimiento de Fuerza Patria: "Es un acto de comprensión histórica"
Buscan a un recluso de Tapalqué que se escapó de la cárcel de Azul: está condenado por haber violado a una nena
El intendente de Tapalqué valoró el apoyo de Provincia pero alertó: "El acceso a lo cotidiano se está poniendo difícil"
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
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