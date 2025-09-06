Un episodio de maltrato animal generó indignación en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Una mujer fue filmada mientras manejaba a gran velocidad con un perro atado al paragolpes trasero de su auto. El animal, que no podía seguir el ritmo del vehículo, terminó siendo arrastrado y herido.

El hecho ocurrió el viernes en la calle 153, entre 50 bis y 52. Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde decenas de usuarios reclamaron justicia y se solidarizaron con el animal.

Alertados por los gritos, vecinos salieron a la calle e intentaron frenar a la conductora, pero no lo lograron. Otros llamaron al 911 y pidieron ayuda a rescatistas de la zona, que finalmente trasladaron al perro a una veterinaria. El animal quedó bajo observación médica.

La Policía Bonaerense intervino junto a personal de la comisaría 3ª de La Plata y el Comando de Patrullas. La investigación quedó en manos de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N°17, que deberá determinar las responsabilidades penales de la conductora.

El rescatista Ezequiel “Kelo”, quien quedó a cargo del cuidado del perro, pidió colaboración para la recuperación y posible adopción del animal. “No podemos permitir semejante crueldad”, señaló uno de los testigos.

De acuerdo con la Ley 14.346, que rige desde 1954 en todo el país, los actos de maltrato animal pueden ser penados con prisión de 15 días a un año.