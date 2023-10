El presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, ratificó hoy que esa fuerza "no va a apoyar" a Sergio Massa ni a Javier Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre y anticipó que impugnarán su voto en esos comicios, a la vez que planteó que su estrategia "no fue escuchada" en Juntos por el Cambio (JxC).



"Vamos a impugnar el voto. Elisa Carrió y la CC somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado", aseguró el legislador de la Coalición Cívica, ante el inminente anuncio de la excandidata presidencial de JXC, Patricia Bullrich, sobre la posibilidad de respaldar a Milei en el balotaje.



En un comunicado de prensa, Ferraro anticipó que ese espacio tampoco "va a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales", y lamentó que desde la CC "planteamos una estrategia que no fue escuchada".



El legislador aseveró que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de JxC. Pero advirtió: ”No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados", aseveró el legislador nacional. Y concluyó: “No estamos dispuestos a ser un partido que preste sus diputados al gobierno de turno que venga”.