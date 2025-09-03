El fiscal federal General, Daniel Adler, mostró en una rueda de prensa la pintura secuestrada en Mar del Plata, la misma que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial en Países Bajos.

Patricia Kadgien, la hija del nazi Friedrich Kadgien, había quedado detenida bajo arresto domiciliario junto a su esposo este martes.

Fue luego de que personal de la Policía Federal Argentina allanara nuevamente su casa del barrio Parque Luro, en busca del cuadro robado en 1940 a un coleccionista judío de Países Bajos.

La causa judicial comenzó en Mar del Plata luego de una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando, una vez que trascendió periodísticamente la aparición del cuadro “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), en la casa de Parque Luro.

Las denuncias contra Patricia Kadgien y su marido llegaron de parte de Interpol y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir de una publicación periodística del medio AD, de Países Bajos, donde dejaron constancia que el living de la casa de la pareja lucía aquel cuadro.

La prueba era una fotografía que ellos mismos habían ofrecido para publicar en la web de una inmobiliaria local como parte del intento de venta de su chalet de barrio Parque Luro, donde cumplen arresto por estos días.