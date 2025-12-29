Este lunes 29 de diciembre se conocerá en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el veredicto en el juicio por falso testimonio agravado vinculado al cuádruple crimen ocurrido en 2011. El proceso tiene como imputados al remisero Marcelo Tagliaferro y a Patricia Godoy.

La sentencia será leída por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, presidido por el juez Emir Caputo Tartara, luego de varias jornadas de debate y alegatos finales. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Uno de los momentos clave del juicio se dio el 4 de diciembre, cuando Tagliaferro declaró y se reconoció como “testigo interesado”. En su testimonio admitió haber solicitado la recompensa de 300 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, suma que solo hubiera cobrado si Osvaldo Martínez resultaba condenado.

El intento fracasó. En 2014, el Tribunal Oral y Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Javier “La Hiena” Quiroga y absolvió de forma unánime a Martínez, dejando al descubierto las contradicciones del remisero, quien declaró tres veces con versiones diferentes.

Durante el debate también se escucharon pericias psicológicas y testimonios que pusieron en duda la consistencia de los relatos. En los alegatos finales, el fiscal pidió 7 años de prisión para Tagliaferro y 6 para Godoy, mientras que las defensas reclamaron absoluciones o penas mínimas.

La lectura del veredicto marcará un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más resonantes de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, a más de una década del crimen que conmocionó al país.