Tanto Marcelo Tagliaferro como Patricia Luján Godoy fueron señalados por haber incriminado a Osvaldo Martínez, expareja de una de las víctimas y quien finalmente fue desligado. Ambos fueron condenados tras el juicio celebrado en La Plata por falso testimonio agravado vinculado al cuádruple crimen ocurrido en 2011, de Micaela Galle, Bárbara Santos, Susana de Barttole y Marisol Pereyra.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, presidido por el juez Emir Caputo Tartara, luego de varias jornadas de debate y alegatos finales.

Uno de los momentos clave del juicio se dio el 4 de diciembre, cuando Tagliaferro declaró y se reconoció como “testigo interesado”. En su testimonio admitió haber solicitado la recompensa de 300 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, suma que solo hubiera cobrado si Martínez, expareja de Santos, resultaba condenado. El intento fracasó. Las pericias concluyeron que no había ninguna huella, rastro o señal que lo vinculara al ataque. En cambio, el ADN de Javier “La Hiena” Quiroga, el albañil sí apareció en la escena.

Tagliaferro fue condenado a 7 años de prisión

En 2014, el Tribunal Oral y Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Quiroga y absolvió de forma unánime a Martínez, dejando al descubierto las contradicciones del remisero, quien declaró tres veces con versiones diferentes.

Durante el debate también se escucharon pericias psicológicas y testimonios que pusieron en duda la consistencia de los relatos. En los alegatos finales, el fiscal había pedido 7 años de prisión para Tagliaferro y 6 para Godoy, mientras que las defensas reclamaron absoluciones o penas mínimas. Finalmente, Godoy fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión, mientras que Tagliaferro recibió la pena solicitada.

