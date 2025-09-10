Cuáles son los 9 municipios bonaerenses donde Fuerza Patria le sacó la mayor diferencia de votos a La Libertad Avanza
En el conurbano, el frente peronista obtuvo las distancias más grandes contra los libertarios. La Matanza, en primer lugar.
En la jornada electoral del 7 de septiembre, Fuerza Patria fue el claro vencedor a nivel provincial; según el escrutinio, el peronismo superó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires.
En estos nueve distritos del Conurbano el peronismo obtuvo las diferencias de votos más amplias frente a la fuerza del presidente. La Matanza, el bastión peronista, en la cima de la tabla.
Los nueve municipios con mayor diferencia son:
- La Matanza — 161.691 votos.
- Lomas de Zamora — 101.903 votos.
- Malvinas Argentinas — 80.314 votos.
- Almirante Brown — 77.561 votos.
- Avellaneda — 74.686 votos.
- Berazategui — 74.032 votos.
- Florencio Varela — 65.606 votos.
- Moreno — 55.580 votos.
- Quilmes — 53.917 votos.
