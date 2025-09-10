En la jornada electoral del 7 de septiembre, Fuerza Patria fue el claro vencedor a nivel provincial; según el escrutinio, el peronismo superó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires.

En estos nueve distritos del Conurbano el peronismo obtuvo las diferencias de votos más amplias frente a la fuerza del presidente. La Matanza, el bastión peronista, en la cima de la tabla.

Los nueve municipios con mayor diferencia son:

La Matanza — 161.691 votos.

— 161.691 votos. Lomas de Zamora — 101.903 votos.

— 101.903 votos. Malvinas Argentinas — 80.314 votos.

— 80.314 votos. Almirante Brown — 77.561 votos.

— 77.561 votos. Avellaneda — 74.686 votos.

— 74.686 votos. Berazategui — 74.032 votos.

— 74.032 votos. Florencio Varela — 65.606 votos.

— 65.606 votos. Moreno — 55.580 votos.

— 55.580 votos. Quilmes — 53.917 votos.

