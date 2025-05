Franco Colapinto regresa este fin de semana a la Fórmula 1 como piloto oficial de Alpine, luego de que la escudería decidiera apartar al australiano Jack Doohan debido a su bajo rendimiento.

El pilarense compartirá equipo con el francés Pierre Gasly durante al menos cinco grandes premios.

Su regreso será en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari donde ha ganado tanto en Fórmula 2, con una maniobra espectacular en el último giro, como la Fórmula 3. Tiene 4,909 kilómetros, 63 vueltas y 19 curvas.

Cuándo corre Colapinto en la F1: horarios y cronograma en 2025

Viernes 16 de mayo

Prácticas libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas libres 2: 12 a 13 horas

Sábado 17 de mayo

Prácticas libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11 a 12 horas

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10 horas

Puede interesarte

Televisión, streaming y radio

El encargado de la transmisión por TV y streaming en Argentina es Disney Premium y F1TV, ambos servicios con suscripción.

Fox Sports Argentina emitirá el relato en vivo, mientras que las imágenes con relato se verán en diferido.

Por radio, Cadena 3 confirmó que con derechos oficiales adquiridos será la radio oficial de la Fórmula 1.

Además del GP de Emilia-Romaña, estas serán las otras carreras que -en principio- lo tendrán como protagonista:

Gran Premio de Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo

Gran Premio de España | Circuit de Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio

Gran Premio de Canadá | Circuit Gilles Villeneuve - Montreal: 13 al 15 de junio

Gran Premio de Austria | Red Bull Ring - Spielberg: 27 al 29 de junio

Qué dijo el argentino en la previa a su regreso

"Estoy muy feliz, es una sensación muy linda la de volver a la Fórmula 1. Y es especial ser parte del equipo Renault, de Alpine, un equipo con mucha historia que dejó un legado muy grande en la F1. Un legado que hizo mucho ruido. Ahora volvimos, queremos sumar puntos y estar consistentemente arriba", dijo, al tiempo que sostuvo: "Queremos volver fuertes. Es lo que se merecen Alpine y Renault. Vamos a trabajar fuerte para que lo estén. La historia de este equipo es increíble y para mí ser parte de Alpine es algo muy especial", aseguró.

Colapinto además expresó: "Tengo muchas ganas de empezar y darle buenos resultados. Justo en Imola, en Italia en general, en la Fórmula 1, gané en la F2 y la F3 varias veces en Monza. Debuté justo en la F1 en Monza. Así que Italia me trae muy lindos recuerdos. Es un placer manejar un F1 ahí. Es un circuito rápido, que me gusta, y con ganas de dar las primeras vueltas".

"Los objetivos nuestros y los del equipo son sumar puntos. Hay que trabajar, debo conocer el auto. Debo aprender de un auto diferente a lo que estaba acostumbrado, pero no tengo dudas que lo podré hacer. Debemos seguir mejorando el auto para lo que viene. Hay que dar un paso adelante, sólo se sumaron puntos en dos carreras y trataré de entender el auto y los neumáticos", destacó Colapinto.

Colapinto con el team principal y asesor de Alpine, Flavio Briatore

Y agregó: "En Argentina me siguen mucho. En la F3 y la F2 pasó, pero en la Fórmula 1 es increíble, con tantos fanáticos argentinos, que llevan banderas a todos lados, a cualquier parte del mundo. Desde muy chiquito me hubiera encantado tener a un argentino en la F1; seguí a Checo Pérez y a Fernando Alonso, que eran los latinos más cercanos a nosotros. Me encanta darles eso a los chicos, que se ilusionen en poder llegar acá donde estoy yo. Se suman ahora a andar en karting, aprendiendo del automovilismo y la Fórmula 1, que es un poco un deporte nuevo, después de varios años sin un argentino. Y estoy feliz de ser yo el que estoy acá y los represento. Y espero estar acá mucho tiempo más...".

El pilarense señaló que "representar a Argentina en la F1 es bárbaro. Acá hay mucho trabajo de mi familia, de todos los que me apoyaron en este camino, es parte de todos. es un sueño hecho realidad. Lo fue el año pasado y ahora estoy feliz de volver". "Voy paso a paso, con un auto totalmente nuevo. Les costó a los pilotos acostumbrarse a los cambios de equipos. Debo trabajar con los ingenieros, los mecánicos, y la gente del equipo. El equipo me apoya, es supergratificante, luchando para darle lo que se merecen", concluyó.