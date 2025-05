En el corazón del festejo por un logro personal, Ornella Bruschini decidió compartir su alegría con alguien que la acompañó de manera silenciosa pero constante durante toda su carrera. Se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, apenas salió del edificio de 48 entre 6 y 7, fue corriendo a buscar a Adrián, el cuidacoches que le guardó lugar todos estos años.

"Me estacionó toda la carrera", explicó Ornella, y su gesto no tardó en volverse viral: el abrazo, la emoción compartida y la foto junto a otros dos compañeros recién recibidos que también se sumaron al reconocimiento.

El video del encuentro superó los 180 mil “me gusta” en TikTok y generó una catarata de comentarios: “Me estruja el corazón que siempre hay alguien extraño que hace tus años de facultad más lindos”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Es lo más Adri!!! Muchos buscamos estacionar en esa cuadra porque está él. Uno de los corazones más solidarios en estas calles platenses”.

Ornella también sumó su testimonio a la publicación viral: “¡GRACIAAASSS! Adri es un recontra buen pibe, respetuoso, de los que no pasa nada si no tenés plata ese día, te desea buena jornada igual. Fue lo más natural del mundo para mí querer ir a festejarlo con él, que me venía tirando buena onda desde hace años. A pesar de ser un logro tan personal, mi título es un poco de todos los que fueron parte, como él”.

El video también despertó recuerdos y emociones en otras personas que pasaron por experiencias similares durante sus años universitarios. Una madre comentó: “Me recontra emocionó. Mi hijo se recibió ahora en marzo y fue primero que nada a festejar con ‘el pelado’, el dueño de la fotocopiadora de donde retiraba los apuntes. ¡Bravo por esta gente que también apoyó en la carrera de los pibes!”.

Otra usuaria sumó una reflexión que fue más allá de la anécdota: “Felicitaciones por el título. Tanto Adrián, como Ema, como Pedro... hace años que trabajan en esas calles y, para quienes concurrimos todos los días, son fundamentales. Ojalá en lugar de maltratarlos y detenerlos cada tanto, se pensara desde el Estado en una estrategia de empleo digno, con condiciones laborales óptimas… y con los derechos que merecen. Pero por ellos, no por los que estigmatizan y comentan por acá con odio. A esos, ni cabida”.

El gesto de Ornella recordó que, muchas veces, los vínculos que se tejen al margen de lo institucional también sostienen el camino. Porque estudiar, rendir finales y avanzar en la carrera no ocurre en el vacío: también pasa en las cuadras de la ciudad, entre apuntes, colectivos, fotocopias... y un lugarcito para estacionar.

Puede interesarte

Fuente: 0221