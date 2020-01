Brutal golpiza de un patovica a un joven afuera de un boliche de Playa Grande

Durante la madrugada de Año Nuevo, a la salida de un complejo de locales bailables que funciona en Playa Grande, un custodio del lugar intervino en la discusión entre un grupo de jóvenes y golpeó con brutalidad a uno de ellos, que quedó desvanecido en el piso. El episodio, que conmueve por la brutalidad y riesgo para quien recibió el golpe, quedó registrado en video grabado con un teléfono celular por otra persona que seguía de cerca esta escaramuza.

El violento hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de La Normandina, a pocos metros de las unidades de servicios de los balnearios del sector. "Me duele todo, me pudo haber matado", contó Joaquín Arrarás, de 21 años y padre de una niña, quien se realizó estudios para determinar si pudo haber quedado alguna lesión interna. El joven hizo la denuncia en la Comisaría 9na y confirmó que avanzará con una causa penal, que llevará adelante la fiscal Andrea Gómez.

Feroz ataque a una familia que estaba dentro de su auto en Mar del Plata

Una familia que circulaba en su auto por el popular paseo Jesús de Galíndez, fue atacada brutalmente por el grupo de jóvenes en la madrugada de Año Nuevo. El incidente comenzó en la madrugada del 1 de enero, cuando la familia fue a pasear al lugar. Allí se toparon con una fiesta improvisada de jóvenes. Cuando la mujer pidió que la dejaran pasar con el auto, la discusión comenzó y terminó en la terrible agresión.

Según precisó el medio local 0223, la familia estuvo detenida en el lugar arriba del auto desde las 3 de la mañana, hasta casi las 5. Cuando bajaron para pedir que los dejen pasar, comenzó la agresión. "Vino una patota de 40 pibes. La sacaron a mi mamá del auto y la golpearon por todos lados. Le tiraron botellazos y le cortaron el pecho. Le dieron 15 puntos", contó una de las víctimas que se encontraba dentro del vehículo.

Otra golpiza brutal de un patovica a un joven en un boliche de Playa Grande

A una semana de los disturbios en un complejo de locales bailables que funciona en Playa Grande, en Mar del Plata, trascendió un video que registra otra golpiza brutal de un patovica a un joven, en la misma zona. La escena es muy similar: el abuso, la violencia y la sorpresa de los presentes, que rápidamente intentan grabar el momento en sus teléfonos celulares. Esta vez, el salvaje episodio ocurrió en la madrugada del miércoles 8 de enero.

Según informó el diario La Capital de Mar del Plata la golpiza ocurrió en la puerta de Bruto, un boliche bailable. El joven golpeado, de 28 años y oriundo de San Juan, quedó desvanecido en el piso luego de la agresión, tal como se ve en el video. Acto seguido, debió ser trasladado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos, donde quedó en estado de observación. La escena quedó registrada por un grupo de tucumanos que filmó con un teléfono celular.

Salvaje pelea y batalla campal a la salide de un boliche en Mar del Plata

Una tremenda batalla campal entre más de 20 jóvenes se registró el miércoles 15 de enero por la madrugada a la salida de un boliche en la zona de Playa Grande. Durante varios minutos, cerca de 20 jóvenes se trenzaron a trompadas y patadas sin que intervenga ninguna fuerza de seguridad para calmar la situación. "Me llamó la atención el nivel de euforia con el que salen los chicos. Estaban muy alcoholizados", aseguró Gastón, el joven que grabó el video.

Según contó el joven que filmó la batalla campal, el hecho se produjo cerca de las 6.30 cuando con sus amigos se retiraba del lugar y el personal de seguridad del boliche no hizo nada para detenerlo. "Se empezaron a escuchar gritos y veo a varios chicos que se estaban pegando, no tenían más de 20 años", relató el joven. Las imágenes que fueron pyblicadas en Facebook rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.

Matan a golpes a un joven en Villa Gesell y hay 11 rugbiers detenidos

Un joven de 19 años oriundo de la ciudad de Buenos Aires murió en la madrugada del sábado como consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea fuera del boliche Le Brique y por el hecho fueron detenidos 11 jugadores de rugby de un club de Zárate. Los jóvenes le propinaron patadas y golpes de puño en la vereda del lugar. El joven fallecido, Fernando Báez Sosa, recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Minutos más tarde fue trasladado al hospital Illia, de Villa Gesell, donde fueron infructuosos los intentos para reanimarlo. Durante la mañana, al menos diez jóvenes fueron detenidos y posteriormente cayó otro cómplice que había escapado de Villa Gesell con la ayuda de su padre. Este domingo durante el velatorio, los padres de la víctima pidieron que el crimen no quede impune. La causa es investigada por la UFI 8 de General Madariaga.

Pidieron por favor si bajaban la música y les respondieron a las piñas

Un grupo de jóvenes que estacionó su auto en la bajada de la playa de Florisbelo Acosta y la costa, en Mar del Plata, comenzó a subir el volumen de la música hasta el punto en que llegó a molestar a gran parte de las personas que se encontraban allí. La consulta de un hombre, quien les pidió por favor que bajen el volumen, desató una pelea feroz entre los jóvenes y distintas familias que se metieron a separar y otros que respaldaron el pedido del hombre.

Natalia, una mujer que registró las imágenes con su celular, reveló que "algunos jóvenes en medio de la pelea también robaron pertenencias". "Fue cerca de las 17.00, cuando una persona pidió si podían bajar la música, ahí reaccionaron a las piñas sin importarles nada", dijo la testigo. "Llamamos a la policía pero sacaron el auto rápido, incluso me increparon porque estaba filmando", dijo la mujer. "En el lugar se encontraban chicos y gente mayor", lamentó.

Tres muertos en un choque frontal en la Ruta 11 entre Pinamar y Costa Esmeralda

Tres muertos y varios heridos fue el saldo de un choque frontal entre una camioneta y un auto en el kilómetro 386 de la ruta provincial 11, casi a la salida de Pinamar, en el tramo que va hacia Mar de Ajó. Los motivos del accidente aún no se establecieron. La sirena de los bomberos de Pinamar sonó dos veces cerca de las 22:00 y dos vehículos salieron raudamente hasta el lugar. El medio local Pinamar 24 fue uno de los primeros en registrar imágenes.

“Está trabajando la gente de vial, del SAME, de (policía) motorizada. Un choque muy fuerte. El motor del auto no se ve desapareció el motor del auto”, relataba el cronista de ese portal. Al mismo tiempo, desde AUBASA, la concesionaria de ese camino, daban cuenta de “un siniestro vial” y avisaba por “un corte total por trabajos en el lugar”. En ese trayecto, la ruta no es autopista ni doble mano. El hecho sucedió a metros de un barrio cerrado del Partido de La Costa.

Un turista enloqueció y le pegó a un joven mozo en pleno centro de Pinamar

Un insólito y lamentable episodio ocurrió en las últimas horas en la localidad balnearia de Pinamar. Un turista que había acudido a un restaurante de la zona terminó propinándole una paliza a un joven mozo de un local gastronómico situado en pleno centro de la ciudad. En violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que grabaron el momento exacto en que el cliente atacó ferozmente al empleado que se encontraba trabajando en el lugar.

De acuerdo a las imágenes quefueron publicadas por el emdio local Pinamar24 y por razones que aún tratan de ser determinadas, el turista tomó del cuello al mozo, quien debió tirar al piso su bandeja. Segun dos más tarde se puede advertir com oel agresor reduce al empleado, lo tira al piso y una vez en el suelo llega a darle unas patadas. A raíz del incidente, otros clientes que se encontraban junto a sus familias debieron intervenir para separar.