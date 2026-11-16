La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires demandó una inversión de $16.414 millones por parte del Gobierno bonaerense. Los gastos estuvieron vinculados con la organización de las actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y la multitudinaria misa celebrada en Luján, que convocó a unos 3,5 millones de personas.

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El ministro de Gobierno Carlos Bianco detalló que de ese total, $9.969 millones correspondieron a contrataciones realizadas por el Ministerio de Seguridad y $6.445 millones a contrataciones realizadas por el Ministerio de Gobierno.

Los recursos permitieron afrontar rubros relacionados con la producción integral, los servicios técnicos, la infraestructura, la logística y los distintos dispositivos utilizados en el marco de las actividades. Asimismo, Bianco destacó los aportes de personal y recursos materiales realizados por los ministerios de Salud y de Transporte, así como por Aguas Bonaerenses, entre otras dependencias provinciales.

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En materia de impacto económico, el ministro informó que, de acuerdo con una estimación de la Secretaría de Cultura y Turismo de Luján, la visita generó un movimiento superior a los 91 mil millones de pesos en concepto de hotelería y alojamiento, ferias, comercios, gastronomía y estacionamientos, entre otros rubros. “Con transparencia y realizando este balance cerramos el capítulo de la visita del papaLeón XIV, que ha sido histórica en todo sentido”, sostuvo Bianco.

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El operativo de seguridad demandó el despliegue de aproximadamente 17.270 efectivos policiales: unos 12.000 en Luján y otros 5.270 en Almirante Brown. Según informó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la planificación se extendió durante 47 días e involucró la coordinación con organismos nacionales, fuerzas federales y distintas áreas del Gobierno bonaerense.

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El funcionario aseguró que no se registraron incidentes de seguridad durante las jornadas. Además, precisó que se realizaron alrededor de 8.000 asistencias sanitarias, principalmente por descompensaciones y problemas asociados a las altas temperaturas. El dispositivo incluyó ambulancias, helicópteros, puestos de atención médica y espacios de hidratación.

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó la participación de unos 30.000 trabajadores provinciales y 15.000 voluntarios de la Iglesia en la organización de las actividades.

El Gobierno nacional destinó casi $ 20.500 millones para la visita del Papa

Se trató de la misa y el encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles así como la transmisión televisiva de la visita por la señal oficial.

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En servicios vinculados a la provisión en alquiler de equipos y maquinarias de abastecimiento de energía ($ 1.736 millones), estructuras y vallados ($ 4.548 millones), alquiler de pantallas LED ($ 225 millones). Además, pagó $ 1.979 millones en un servicio integral de alquiler de sistemas de sonido e iluminación.

Además, el Gobierno nacional adjudicó por contratación directa a la productora DF Entertainment S.A. -fundada por Diego Finkelstein y que organiza el festival de música Lollapalooza-, la provisión del “Servicio integral de producción y coordinación general” de la visita del papa, con un presupuesto total de $ 8.690 millones.

Por otro lado, las autoridades nacionales contrataron $ 3.090 millones por el servicio integral de Host Broadcasting, destinado a la planificación, producción, realización audiovisual, operación técnica, contribución y distribución nacional e internacional de la señal oficial correspondiente a la visita apostólica del Papa a Argentina. También destinó $ 209 millones para la provisión y colocación de cortinas y alfombras en la Casa Rosada, según publicó el medio Chequeado.