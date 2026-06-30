La actualización de la jubilación mínima para julio se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 186/2026 de la Anses que estableció el haber mínimo en $411.989,33 al aplicar la inflación del 2,1% medida en mayo.

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Como complemento, ya la semana pasada el presidente Javier Milei había firmado el decreto 532/2026 para volver a confirmar que el bono previsional que refuerza ese bajo haber mínimo seguirá congelado en $70 mil como desde hace ya más de dos años. El monto total para quienes perciben el haber mínimo más el bono alcanzará $481.989,32.

En concreto, el aumento mensual de la jubilación mínima será de $8.672, un aumento del 1,8% contra el 2,1% de la inflación de mayo tomada para aplicar en este tramo.

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Como en los meses anteriores, todas las jubilaciones y pensiones que no superen los $481.989,33 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto mínimo garantizado.

Por otro lado, en la resolución de la Anses también se definió que el nuevo valor de la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $188.466,31.

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Y, a su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $399.591,46 ($329.591,46 de haber con aumento + $70 mil de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez de $358.392,53 ($288.392,53 de haber con aumento + $70 mil de bono).

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $148.049 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $482.062.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores asalariados pasará a ser de $74.033 para el primer rango de ingresos (hasta $1.146.199), $49.940 para el rango de ingresos de entre $1.146.199,01 y $1.681.012; $30.206 para ingresos entre $1.681.012,01 y $1.940.783; y $15.586 para ingresos de entre $1.940.783,01 y $6.069.688

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Cronograma

ANSES estableció un esquema de pagos que comienza durante la segunda semana de julio. El cronograma corresponde a jubilaciones mínimas, PUAM, Pensiones No Contributivas, AUH y AUE.

Calendario de pago para Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilados y pensionados que perciben la mínima

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026

DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026

DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026

Monto máximo de jubilación y categorías SUAF: días de pago confirmados

ANSES reservó una segunda etapa del calendario para los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo. Ese grupo cobrará durante la última semana de julio. El haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.771.478,31 para este período.

El cronograma también incluye a los trabajadores registrados y monotributistas incorporados al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Ese universo recibirá las asignaciones familiares conforme a las mismas fechas organizadas por terminación de DNI.

Los titulares de AUH, Tarjeta Alimentar, SUAF y Asignación Universal por Embarazo cobran entre el 8 y el 22 de julio, con el mismo esquema de terminación de DNI previsto para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: