En el marco del esquema mensual de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo público el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026.

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Las acreditaciones bancarias incorporan el reajuste por movilidad del 2,11% en los haberes que paga ANSES, y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El esquema de liquidación comenzará el martes 8 de septiembre 2026, para los beneficiarios que perciben el piso previsional, y se extenderá durante la segunda quincena del mes, para quienes cuentan con ingresos superiores a la mínima.

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Fechas de cobro ANSES en septiembre 2026 para jubilados y pensionados que cobran la mínima

El primer tramo del calendario previsional de ANSES abarcará a los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ($428.633,20 básico), quienes cobrarán un total bruto de $498.633,20 al sumarse el bono completo de $70.000.

En tanto que la Prestación Básica Universal (PBU) tendrá un valor de $196.080,12 a partir de septiembre. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.906,56 desde el mismo mes.

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El cronograma fijado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es el siguiente:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre 2026.

Para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el haber mínimo garantizado, el tope máximo de jubilación del SIPA alcanza los $2.884.295,54, mientras que quienes no lleguen al techo de absorción percibirán el bono de forma proporcional.

Las fechas de pago, agrupadas por dos terminaciones de documento, son:

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