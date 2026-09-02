Cuánto es la jubilación mínima en septiembre 2026: Los aumentos y el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados
El organismo previsional confirmó el cronograma oficial con el aumento del 2,11% y el bono de $70.000. Fechas por terminación de DNI y los montos.
En el marco del esquema mensual de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo público el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026.
Las acreditaciones bancarias incorporan el reajuste por movilidad del 2,11% en los haberes que paga ANSES, y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
El esquema de liquidación comenzará el martes 8 de septiembre 2026, para los beneficiarios que perciben el piso previsional, y se extenderá durante la segunda quincena del mes, para quienes cuentan con ingresos superiores a la mínima.
Fechas de cobro ANSES en septiembre 2026 para jubilados y pensionados que cobran la mínima
El primer tramo del calendario previsional de ANSES abarcará a los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ($428.633,20 básico), quienes cobrarán un total bruto de $498.633,20 al sumarse el bono completo de $70.000.
En tanto que la Prestación Básica Universal (PBU) tendrá un valor de $196.080,12 a partir de septiembre. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.906,56 desde el mismo mes.
El cronograma fijado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es el siguiente:
- DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre 2026.
Para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el haber mínimo garantizado, el tope máximo de jubilación del SIPA alcanza los $2.884.295,54, mientras que quienes no lleguen al techo de absorción percibirán el bono de forma proporcional.
Las fechas de pago, agrupadas por dos terminaciones de documento, son:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre 2026.
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre 2026.
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