Los servicios públicos de electricidad y gas natural vienen experimentado fuertes aumentos en el primer cuatrimestre de 2024. Estos incrementos forman parte del proceso de "sinceramiento" iniciado por el Gobierno nacional para ordenar los precios relativos y alcanzar un superávit fiscal. Sin embargo, las subas están alcanzando niveles dramáticos en algunas regiones, como en el interior bonaerense, donde muchos municipios se rigen por cooperativas eléctricas que emitieron facturas con montos "impagables" para muchos vecinos.

Un caso emblemático es el de Juan Manuel Bertoni, titular del autoservicio Santino, un humilde comercio de barrio en el municipio bonaerense de San Pedro. En apenas un mes, Bertoni pasó de pagar una factura de luz de 160 mil pesos a una de casi 700 mil pesos emitida por la cooperativa local Coopser.

"¿Cómo se paga una boleta así? Si el mes pasado pagamos $160.000 y ahora $694.000. ¿La diferencia de dónde sale? Si a la gente no le alcanza con lo que valen hoy las cosas, imagínate si le tenemos que reflejar semejante diferencia. ¿A dónde está el fin? ¿Cerrar?", se preguntó Bertoni visiblemente angustiado en declaraciones a LANOTICIA1.COM.

El comerciante se mostró desesperado ante la posibilidad de tener que despedir a sus empleados. "¿Tenemos que dejar en la calle a la gente que trabaja con nosotros? ¿Cómo sería la explicación? Porque la verdad que no la sé", expresó.

Juan Manuel recibió la boleta el martes 14 de mayo, con un plazo de solo tres días para pagarla antes de su vencimiento, el 17 de mayo. "Desde ayer martes que recibimos la boleta donde te dan 3 días al vencimiento para que juntes 700 mil pesos. Y si te pasas, te aplican un 6% más por pagar tarde. Sigo pensando de dónde sacar este monto que es una locura", comentó desesperado.

Para este pequeño comercio de barrio, el aumento fue brutal. "La misma cantidad de artefactos y una diferencia de $540.000. ¡Casi 600 lucas más! ¿Qué sería yo, un comerciante de la casta?", señaló indignado, en un tiro por elevación al presidente Javier Milei

Bertoni confesó que no tiene el dinero necesario para pagar la factura y que se verá obligado a pedir un crédito. "No la tengo a la guita, voy a tener que pedir un crédito para pagar la luz", lamentó. "Yo me pregunto, ¿cómo se sigue? ¿Hasta cuándo nos tenemos que endeudar para seguir resistiendo lo que se vive? Estoy harto de tener que vivir así".

El testimonio de Bertoni refleja una situación desesperada que afecta a muchos comerciantes y ciudadanos en el interior bonaerense, quienes enfrentan aumentos tarifarios imposibles de asumir sin endeudarse. "Es todo una locura. Laburo una gran cantidad de horas, días sin dormir. Es matarse trabajando para ni siquiera poder cubrir los gastos del negocio. Estamos todos locos", concluyó.