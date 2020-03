El intendente de Tandil Miguel Lunghi pidió "decretar el estado de sitio y sacar el ejército a la calle" ante la emergencia sanitaria generalda por el coronavirus. "Difícil la medida que tiene que tomar el presidente, pero lo tiene que hacer", dijo.

Lunghi dijo que "es mucho el trabajo y la preocupación" y destacó que "Tandil no está mal, pero no se está cumpliendo con todas las precauciones. Hay que quedarse en casa, lo peor no llegó, va a llegar para mitad de abril".

"Hay que comer lo indispensable, para que los alimentos duren un poco más y no tener que salir a hacer compras", reclamó. Asimismo sostuvo a El Eco que "todo el mundo tendrá ayuda, después veremos cómo salimos adelante en lo económico".

Lunghi reconoció que "Tandil no está mal, pero no está preparada para una pandemia, los 30 respiradores que tenemos no nos van a alcanzar".