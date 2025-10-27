En las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Libertad Avanza logra una contundente diferencia de votos sobre Fuerza Patria en distintos municipios del interior bonaerense.

Ads

Puede interesarte

Según los resultados oficiales, el espacio libertario encabezado por el presidente Javier Milei obtuvo más del 58% de los votos en varios distritos, superando por más de 30 puntos al frente peronista.

En Puán, La Libertad Avanza alcanza el 58,25% de los sufragios contra 21,54% de Fuerza Patria, marcando una diferencia de 36,71 puntos porcentuales. En Villarino, la ventaja fue aún mayor: 58,75% contra 26,69%, una brecha de 32,06 puntos.

Ads

El mismo escenario se repitió en Pinamar, donde los libertarios se impusieron con 58,36% frente a 24,63%, lo que representa una diferencia de 33,7 puntos. Y en Coronel Rosales, el resultado fue uno de los más abultados: 61,62% para La Libertad Avanza y 20,66% para Fuerza Patria, una distancia de 40,96 puntos porcentuales. En este caso, fueron 29.427 votos contra unos magros 6.851 de FP.

Estos números ratifican el arrasador dominio libertario en el interior bonaerense, donde el oficialismo consolidó su base electoral más sólida y amplió la brecha con el peronismo en municipios históricamente competitivos.

Ads