La pasión mundialista también tuvo representación de Coronel Pringles en Estados Unidos. En la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia, cuatro jóvenes de la ciudad fueron entrevistados en vivo por Crónica TV y terminaron siendo protagonistas de un divertido momento televisivo.

Ads

Se trata de Ismael Martínez, Federico Sirion, Sebastián Grondona y el “Kechu” López, quienes viajaron para acompañar a la Scaloneta en el Mundial y fueron abordados por las cámaras mientras esperaban el encuentro.

Durante la charla, los hinchas contaron algunas anécdotas del viaje, esquivaron con humor las preguntas sobre cuánto dinero llevan gastado y compartieron detalles de la organización que les permitió cumplir el sueño de seguir a la Selección en Estados Unidos.

Ads

Los cuatro contaron que son oriundos de Coronel Pringles, aunque actualmente viven en La Plata, y se ganaron la simpatía de los conductores con sus respuestas descontracturadas.

Puede interesarte

La experiencia terminó siendo completa: además de aparecer en la televisión nacional, pudieron disfrutar desde las tribunas de una jornada inolvidable para los argentinos. La Selección se impuso por 3 a 0 ante Argelia, con una actuación brillante de Lionel Messi, y comenzó su camino mundialista con una contundente victoria.

Ads

Así, los cuatro pringlenses no solo cumplieron el sueño de estar presentes en un Mundial, sino que también se llevaron el recuerdo de haber sido parte de la fiesta argentina dentro y fuera de la cancha.