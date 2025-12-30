En el 2026, la billetera digital de Banco Provincia que utilizan más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia comienza con nuevas promociones pensadas para las compras durante el verano, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Ads

Habrá descuentos y una promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana. También continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más.

Ads

Otra de las novedades es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.

También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Ads

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. ¡Nuevo beneficio! FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías! : 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

De lunes a sábado, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados

La billetera digital también continúa con sus promociones en supermercados de toda la provincia de lunes a sábado, que se suman a los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías, farmacias y a los nuevos descuentos para la temporada de verano.

De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:

Ads