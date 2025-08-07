La comunidad Cuenta DNI ha dado un importante paso hacia la gestión financiera personal, al incorporar la opción de invertir en plazos fijos directamente desde la aplicación. Los usuarios ahora pueden elegir entre plazos de 30, 60 y 90 días, disfrutando de una atractiva tasa preferencial del 36% anual como beneficio especial de lanzamiento.

Ads

Este nuevo servicio se caracteriza por su flexibilidad, ya que los plazos fijos contratados a través de la billetera digital no tienen renovación automática, permitiendo así una mejor administración del ahorro personal.

Es importante destacar que esta funcionalidad está disponible para toda la población usuaria, incluyendo jóvenes desde los 13 años.

Ads

Asimismo, en marzo se introdujo la capacidad de gestionar préstamos personales, resultando en la otorgamiento de 183 mil préstamos por un total de 241 mil millones de pesos, lo que refuerza el compromiso de la plataforma con la inclusión financiera.

Ads