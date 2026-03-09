El gobierno bonaerense difundió las promociones vigentes durante marzo para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ya supera los 10 millones de clientes en la provincia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que los beneficios buscan aliviar el gasto cotidiano en un contexto económico complejo. Según indicó, las promociones incluyen descuentos en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, supermercados y librerías.

Entre los principales beneficios, se destaca un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía —como carnicerías, granjas y pescaderías— con un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana.

En restaurantes y locales gastronómicos, los usuarios tendrán 25% de ahorro los sábados y domingos, con un reintegro de hasta 8.000 pesos por semana y por persona.

También habrá 25% de descuento los fines de semana en locales Full de estaciones de servicio YPF, aunque el beneficio aplica únicamente para compras en las tiendas y no para la carga de combustibles.

En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio será del 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos semanales. El mismo porcentaje se aplicará en comercios dentro de universidades, como bufets y centros de estudiantes.

Además, durante marzo habrá 10% de descuento los lunes y martes en librerías, sin tope de reintegro, y 10% los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías.

En el caso de supermercados, las promociones varían según la cadena, aunque estarán disponibles durante toda la semana. Quienes cobren jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia contarán con un 5% de descuento adicional.

Por otra parte, el banco lanzó una promoción especial de “Vuelta a Clases” vigente entre el 6 y el 12 de marzo: los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán acceder a 25% de descuento y cuatro cuotas sin interés en librerías, jugueterías y comercios de artículos escolares.

Desde la Provincia remarcaron que estas políticas buscan impulsar el consumo y acompañar el poder adquisitivo de los bonaerenses en el actual contexto económico.