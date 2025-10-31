Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias.

“Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más”, anunciaron.

En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

