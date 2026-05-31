Cuenta DNI renueva sus beneficios para su comunidad con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses, además de propuestas en gastronomía y otros rubros.

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Entre las principales novedades está la vuelta de la promo en garrafas, un beneficio clásico de la app cuando llega el invierno. Otra novedad importante es el aumento en el tope de descuento de la promo en comercios de barrio, la más usada por la Comunidad Cuenta DNI, que pasó de $5.000 a $6.000 semanales.

Los descuentos tienen condiciones específicas según el día, el rubro y con o sin tope de reintegro. Estas se pueden filtrar en la Web y la App por rubros como "Todos", "Alimentos", "Supermercados" y “Varios” y “Promo Acumulable”.

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Una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro superior a los $170 mil mensuales, sin contar los beneficios en librerías y perfumerías —que no tienen tope de reintegro—, ni las promos en supermercados, algunas de las cuales tampoco tienen límite.

Otro beneficio que continúa es el 5% de descuento adicional para jubilados en algunas de las promos de supermercados. Este reintegro extra tiene un tope de $5.000 por persona, según la vigencia de la promoción.

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Todas las promos de Cuenta DNI en junio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías ): 20% de descuento de lunes a viernes. Nuevo tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

): 20% de descuento de lunes a viernes. Nuevo tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Nuevo beneficio en Garrafas : 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas : 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.