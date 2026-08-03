La aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia renovó sus promociones para agosto con descuentos en distintos rubros y beneficios que, según explicó el Gobierno bonaerense, pueden permitir un ahorro de hasta $169.000 mensuales por persona si se utilizan todas las opciones disponibles.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa semanal, donde destacó que la Provincia mantiene estas herramientas como una forma de acompañar a familias, comercios y sectores productivos en un contexto económico complejo.

"Con nuestras herramientas, con nuestras humildes y limitadas herramientas provinciales, estamos tratando de dar solución no solo a la población, sino también generar más ingresos en los comercios y en las industrias", señaló Bianco.

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Según explicó el funcionario, el beneficio máximo estimado representa aproximadamente un 45% de un salario mínimo vital y móvil, que actualmente se ubica en $376.600.

Estas son las promociones vigentes de Cuenta DNI durante agosto:

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Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes.

de lunes a viernes. Tope de reintegro: $6.000 semanales por persona.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días .

. Tope de reintegro: $6.000 semanales por persona.

Garrafas

40% de descuento todos los días .

. Tope de reintegro: $18.000 mensuales por persona.

Desde la Provincia remarcaron que este beneficio cobra especial importancia durante la temporada invernal para quienes no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días .

. Tope de reintegro: $6.000 semanales por persona.

Gastronomía

25% de descuento sábados y domingos .

. Tope de reintegro: $8.000 semanales por persona.

Locales gastronómicos de estaciones YPF Full

25% de descuento los fines de semana .

. Tope de reintegro: $8.000 semanales por persona.

Promociones especiales con marcas adheridas

30% de descuento todos los días .

. Tope de reintegro: $15.000 mensuales por persona.

Librerías

10% de descuento lunes y martes .

. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento miércoles y jueves .

. Sin tope de reintegro.

Cuotas sin interés

Los usuarios de tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a compras de hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, con excepción de los rubros que cuentan con promociones específicas mediante QR.

Bianco destacó que, con una utilización combinada de las promociones y respetando los topes establecidos, una persona puede alcanzar un ahorro mensual de hasta $169.000.

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La Provincia también recordó que Cuenta DNI cuenta con más de 10,6 millones de usuarios y continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas para incentivar el consumo en comercios bonaerenses.