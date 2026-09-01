Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder durante septiembre a una amplia oferta de descuentos y beneficios en distintos rubros, con una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops.

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Además, se mantiene la promoción de gastronomía los fines de semana con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona y el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000.

Asimismo, con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, habrá hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

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Todas las promos de Cuenta DNI en septiembre

Veterinarias y Pet Shops : 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía – Día del Maestro : 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

– : 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000 Garrafas : 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía : 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Promociones en supermercados de toda la provincia

Los beneficios rigen todas las semanas, y que se suman a los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías y farmacias. De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:

Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8 y Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8 y Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII). Nini Mayorista : 15% de descuento los martes 1 y 8 de septiembre, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

: 15% de descuento los martes 1 y 8 de septiembre, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar : 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana. Toledo : 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución via reintegro dentro de los 10 hábiles después de realizada la compra.

: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución via reintegro dentro de los 10 hábiles después de realizada la compra. Chango Más : 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO. Cooperativa Obrera (Lobos): 15% de descuento los viernes y sábados de septiembre, sin tope de reintegro.

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