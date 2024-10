El Presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, encabezará una cumbre peronista en el partido de Monte Hermoso este próximo sábado.

El hijo de la ex presidenta se propone discutir el futuro del peronismo en el Centro de Convenciones de Monte Hermoso. Estarán presentes el ex diputado nacional, Julián Domínguez, y el ex secretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, entre otros.

Además, Máximo Kirchner se reunirá con los presidentes de los PJ locales donde comenzarán a plantear las líneas de acción del partido de cara al futuro.

Esta reunión del PJ sucede tras la aparición de Máximo Kirchner con su tropa de La Cámpora en La Plata y en medio de la danza de nombres para ocupar la presidencia del PJ Nacional. Una de las dirigentes sugeridas por el ala camporista es Cristina Fernández de Kirchner.