Javier Milei se encontrará este martes con Donald Trump tras los anuncios que Scott Bessent realizó la semana pasada sobre una intervención inédita en el mercado cambiario argentino y un “swap” multimillonario para sostener al Gobierno libertario.

Se prevé que en la cumbre de hoy el mandatario norteamericano haga conocer sus intereses al pedir la forma en la que Argentina deberá “devolver el favor”.

Por tal razón, la oposición al Gobierno de Milei estalló luego de que el Secretario del Tesoro difundiera las acciones de Estados Unidos en el país.

Este salvataje llegó justo en la recta final de la campaña electoral, y le permitirá a los libertarios llegar con más aire a los comicios, ya que el valor del dólar comenzó a amesetarse y los mercados se tranquilizaron.

El Presidente de la Nación estará acompañado por el Ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios de primer rango de su gabinete. El encuentro con Trump será a las 14.00 (hora argentina).

