A menos de dos semanas del comienzo de un nuevo CyberMonday, un estudio privado reveló que un tercio de los argentinos compraron por primera vez de forma online durante el 2020. Asimismo, vaticinan que para esta edición habrá 4 veces más compradores que en 2019.

Asimismo, la plataforma incorporó 35.000 nuevas tiendas en lo que va de la pandemia y sumó 10 nuevos proveedores de logística de alcance nacional y para la última milla.

A su vez, habrá cambios en esta nueva edición. La Cámara de Empresas de Comercio Electrónico (CACE) afirmó que los productos o servicios con precio base superior al que tenían hasta el 19 de octubre pasado "no participarán" de la oferta oficial del CyberMonday, que se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre próximos, mientras se prevén descuentos mínimos de 10%.

"Decidimos bajar de la propuesta a aquellos productos que bajo el logo del CyberMonday presenten un precio base diferente al que tenían publicado el 19 de octubre", destacó el director institucional de la entidad, Gustavo Sambucetti.

No obstante, como es habitual, habrá que aguardar y prestar mucha atención a la hora de comprar para no ser víctimas de las ofertas engañosas y descuentos que no son tales.