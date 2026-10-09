El abogado Mauricio D’Alessandro, oriundo de Tandil, quedó en el centro de un cruce en redes sociales después de cuestionar duramente el funcionamiento del Estado y denunciar que muchos puestos públicos se consiguen por vínculos familiares y políticos. Ante el señalamiento sobre su propia trayectoria, respondió con una aclaración sobre su paso por la función pública: aseguró que no cobró sus sueldos durante esas gestiones.

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Las declaraciones del letrado se dieron durante una entrevista con la periodista Natalia Volosin en Perfil, donde planteó una mirada crítica sobre el Estado y los mecanismos de ingreso a la administración pública.

“Igual, y ahí tengo que apelar a Milei, todo el Estado es un choreo, desde el primero hasta el último”, sostuvo D’Alessandro durante la conversación.

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En ese contexto, apuntó contra quienes, según su planteo, consiguen empleo público por sus relaciones personales. “Todo el mundo sabe, la gran mayoría de los empleados del Estado son parientes y amigos”, afirmó.

La respuesta de D’Alessandro sobre sus sueldos

Quien salió al cruce fue Guillermo Fernández Pego, abogado constitucionalista oriundo de Rauch, municipio bonaerense vecino de Tandil. Especialista en Derecho Parlamentario, Electoral y Energía, se desempeña como jefe de despacho en el Senado de la Nación.

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Fernández Pego le recordó a D’Alessandro su pasado como diputado, en un cuestionamiento que abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre sus críticas al Estado.

La respuesta del tandilense llegó a través de su cuenta de X, donde reconoció haber sido diputado y concejal, pero puso el foco en una cuestión concreta: aseguró que no cobró los salarios correspondientes a esos cargos.

“Hola Guillermo. Lamento que estés despierto a las 3 de la mañana. Fui diputado y concejal. No cobré el sueldo durante mi gestión. Y tampoco lo cobré cuando fui jefe de asesores de la Procuración del Tesoro de la Nación”, escribió.

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De ese modo, D’Alessandro respondió al señalamiento sobre su trayectoria con su propia explicación sobre el ejercicio de esos cargos públicos.

Además, aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos al conjunto de los empleados estatales, sino a quienes considera que acceden a puestos por sus relaciones personales y no cumplen regularmente con sus obligaciones.

“Y por supuesto que no me refiero a los millones de empleados del Estado que van a laburar y se esfuerzan cada día”, precisó.

hola Guillermo. Lamento q estés despierto a las 3 de la mañana. Fui diputado y concejal. No cobre el sueldo durante mi gestión. Y tampoco lo cobré cuando fui jefe de asesores de la Procuración del Tesoro de la Nación. Claramente, no lo digo para quedar bien. Para quedar bien tenés q decir q todos los empleados del Estado son esforzados trabajadores por un sueldo de hambre. Y por supuesto q no me refiero a los millones de empleados q van a laburar y se esfuerzan cada día, hablo de los empleados que ingresan al laburo cuando se les canta y llegaron simplemente por ser parientes de un funcionario reciente. No tengo ningún pariente en el Estado, por si te interesa saber. Y no nombré a nadie durante mi gestión — Mauricio Dalessandro (@dalessamauricio) October 9, 2026

En el mismo mensaje, apuntó contra quienes, según su denuncia, ingresan a la administración pública por ser familiares de funcionarios. “Hablo de los empleados que ingresan al laburo cuando se les canta y llegaron simplemente por ser parientes de un funcionario reciente”, agregó.

Finalmente, el abogado aseguró que no tiene familiares trabajando en el Estado y que tampoco realizó nombramientos durante su gestión. “No tengo ningún pariente en el Estado, por si te interesa saber. Y no nombré a nadie durante mi gestión”, concluyó.

El intercambio dejó dos cuestiones en el centro de la discusión: por un lado, las críticas de D’Alessandro a los ingresos por vínculos personales en la administración pública; por el otro, su respuesta a quienes le señalaron su propio paso por la política. El cruce entre el abogado tandilense y el funcionario oriundo de Rauch sumó así un contrapunto bonaerense a un debate que atraviesa a la política nacional.