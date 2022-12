Después de que comenzara a circular la versión de que iba a iniciarle un juicio a Lionel Messi por el uso de la marca "M10″, Dalma Maradona salió al cruce y negó el trascendido. "No es cierto", dijo la hija del Diez.

El rumor surgió en redes sociales (y se viralizó siendo replicado por medios de comunicación), ya que allí hace tiempo se creó la tópica de que tanto Dalma como su hermana Gianinna buscan lucrar con todo lo que esté relacionado a su padre, e impedir -a la vez- que otros lo hagan.

"Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa", sostuvo la hija de Diego Maradona.

Y sentenció: "Nadie, absolutamente nadie que publicó eso, me llamó para ver si eso era cierto. ¿Y adivinen qué? No es cierto. Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... pero esto es muy fuerte".